Политические партии Армении инициируют создание военно-политического штаба с экс-президентами
В Армении более десяти политических партий выступили с совместным заявлением в связи с военным конфликтом в Нагорном Карабахе. Оно обращено к властям страны с инициативой создать оперативный военно-политический штаб. Об этом сообщает РИА Новости.
Политики предлагают наделить новое формирование полномочиями на решение, планирование и координацию актуальных вопросов. А также включить в его состав бывших президентов и премьер-министров Армении и Карабаха. Речь идет о Роберте Кочаряне, Серже Саргасяне, Левоне Тер-Петросяне, премьер-министре Николе Пашиняне и других.
«Политические партии приняли заявление, в котором призвали привлечь к эффективной организации защиты родины бывших и действующих президентов и премьер-министров Армении и Арцаха (самоназвание НКР – прим. НСН) министров обороны и глав МИД, других деятелей с богатым политическим и военным опытом», - сказал представитель верховного органа Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.
По его словам, совместное заявление подписали представители 13 политических партий Армении.
Ситуация в Нагорном Карабахе вновь обострилась 27 сентября 2020 года, на спорной территории начались бои.Обе стороны сообщают о потерях среди военных и гражданского населения. Ранее Армения уже обвинила Азербайджан в нанесении ударов по своей территории.
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