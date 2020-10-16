Армения запретила ввоз турецких товаров

Министерство экономики Армении объявило о временном запрете на ввоз товаров из Турции с 31 декабря 2020 года.

В сообщении ведомства говорится, что решение принято из-за открытой поддержки, которую Турция оказывает вооружённым силам Азербайджана в зоне боевых действий в Карабахе.

Запрет на ввоз товаров остановит поступление средств армянских граждан и компаний, которые Турция тратит, в том числе, на расшатывание стабильности в регионе, а также предотвратит проникновение через импорт различных угроз на территорию Армении.

В 2019 году из Турции в Армению были поставлены товары на сумму 268,1 миллиона долларов США: одежда, овощи и фрукты, нефть и нефтепродукты, химические товары и прочее. В Минэкономики заявили, что запрет не приведёт к дефициту продуктов - его восполнят импортом из других стран и местным производством.

Многолетний конфликт в Нaгорном Кaрaбaхе вновь разгорелся 27 сентября 2020. Aрмения и Aзербaйджaн договорились о перемирии с 10 октября, однако бои в зоне конфликта продолжаются. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили сложившуюся в регионе. Путин предложил Турции, как члену Минской группы ОБСЕ, внести конструктивный вклад в снижение напряженности в Карабахе.