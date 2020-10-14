Армения обвинила Азербайджан в нанесении ударов по своей территории
Азербайджанские войска обстреляли армянскую боевую технику на территории Армении, сообщила в своем фейсбуке пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
«Азербайджанские ВС взяли под прицел боевую технику, осуществляющую боевое дежурство в приграничной с Карвачаром зоне на территории Республики Армения всего лишь на основании предположений о том, что эта техника была готова ударить по мирным населенным пунктам Азербайджана», - написала она и добавила, что инцидент произошел 14 октября, жертв и раненых нет.
По ее словам, эти предположения были безосновательны.
«Подтверждая, что до сих пор с территории Республики Армения ни одна ракета, снаряд или пуля не были выпущены в направлении Азербайджана, в то же время заявляем, что отныне вооруженные силы Республики Армения оставляют за собой право по той же логике брать под прицел любой военный объект или передвижения на территории Азербайджана», - говорится в сообщении.
Во вторник Армения заявила об уничтожении 521 единицы бронетехники и 173 беспилотников Азербайджана с начала эскалации конфликта в Карабахе. Также армянская сторона конфликта отчиталась об уничтожении 16 вертолетов, 18 самолетов, четырех тяжелых огнеметных систем. По оценкам армянских властей, азербайджанские вооруженные силы потеряли убитыми 5139 человек.
Ранее министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило, что с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе в боях с азербайджанскими ВС погибли 525 военных из армии обороны Карабаха, из них 45 – в минувший понедельник.
Азербайджан и Армения в ходе переговоров в Москве приняли решение о прекращении огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе с 10 октября. Однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении договорённостей. В частности, в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что на южном направлении фронта напряжённая обстановка и перемирия нет.
Неделю назад президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что Россия в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет исполнять все свои обязательства перед Арменией.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Армения как член ОДКБ может рассчитывать на защиту, если подвергается какой-то агрессии извне, но эти обязательства не распространяются на Карабах.
Азербайджан и Армения в ходе переговоров в Москве приняли решение о прекращении огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе с 10 октября. Однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении договорённостей. В частности, в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что на южном направлении фронта напряжённая обстановка и перемирия нет.
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