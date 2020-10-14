Армения обвинила Азербайджан в нанесении ударов по своей территории

Азербайджан и Армения в ходе переговоров в Москве приняли решение о прекращении огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе с 10 октября. Однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении договорённостей. В частности, в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что на южном направлении фронта напряжённая обстановка и перемирия нет.

Неделю назад президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что Россия в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет исполнять все свои обязательства перед Арменией.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Армения как член ОДКБ может рассчитывать на защиту, если подвергается какой-то агрессии извне, но эти обязательства не распространяются на Карабах.

Азербайджан и Армения в ходе переговоров в Москве приняли решение о прекращении огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе с 10 октября. Однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении договорённостей. В частности, в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что на южном направлении фронта напряжённая обстановка и перемирия нет.

