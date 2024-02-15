Венгерский журналист: Будапешт блокирует антироссийские санкции ради денег от ЕС

«На Венгрию уже смотрят косо. Но Венгрия блокирует те санкции, которые касаются ее национальных интересов, в частности, импорта газа, нефти из России. Венгрия говорит о том, что Евросоюз стреляет в свою же ногу, потому что это очень больно для ЕС, влияет на экономику. Венгрия высказывает свое отдельное мнение, но потом дает «зеленую лампочку». Западные элиты не любят венгерское правительство, но в обществах (премьер-министр Виктор - ред. НСН) Орбан все популярнее. В санкционных вопросах Венгрия защищает исключительно свои интересы. Допустим, если санкции касаются мирной атомной энергетики, то Венгрия их блокирует, но до заблокировки дело не дойдет, потому что начинается торг», - сказал Штир.

Он также прокомментировал согласие Венгрии снять вето на предоставление Украине €50 млрд на четырехлетний срок на определенных условиях. По словам Штира, украинский вопрос является «картой в руках венгерской дипломатии».

«Венгрия достигла 50% своих целей. Венгрия высказывала свое мнение, что не так думает об этом обо всем, чтобы помощь выделяли, но без нее. Это была принципиальная сторона вопроса. Другая сторона – денежная. Украинский вопрос – это карта в руках венгерской дипломатии. Это политическая игра, торг. Мы уже получили €10 млрд из €32 млрд европейских денег. Есть шанс, что еще приблизительно €6 млрд получим… Это уже половина того, что мы должны были получить. Это обмен. Венгрия не просто так это делает и блокирует», - резюмировал собеседник НСН.