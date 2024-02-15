Венгерский журналист: Будапешт блокирует антироссийские санкции ради денег от ЕС
Новый пакет антироссийских санкций ЕС все равно будет принят, так как Будапешту дадут то, что он просит, отметил Габор Штир.
Венгрия блокирует лишь те антироссийские санкции, которые касаются ее национальных интересов, при этом рассчитывая на политический торг с Евросоюзом, заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в интервью НСН.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Венгрия заблокировала новый, 13-й пакет санкций Евросоюза, который может коснуться десятков физических и юридических лиц из России и других стран. Согласно данным, Венгрия была единственной на встрече послов стран ЕС, кто выступил против. Указывается, что если бы этого не произошло, был бы одобрен пакет санкций, который направлен против почти 200 человек и организаций из России, Китая и других стран. Штир отметил, что Венгрия продолжает «торговаться» с ЕС.
«На Венгрию уже смотрят косо. Но Венгрия блокирует те санкции, которые касаются ее национальных интересов, в частности, импорта газа, нефти из России. Венгрия говорит о том, что Евросоюз стреляет в свою же ногу, потому что это очень больно для ЕС, влияет на экономику. Венгрия высказывает свое отдельное мнение, но потом дает «зеленую лампочку». Западные элиты не любят венгерское правительство, но в обществах (премьер-министр Виктор - ред. НСН) Орбан все популярнее. В санкционных вопросах Венгрия защищает исключительно свои интересы. Допустим, если санкции касаются мирной атомной энергетики, то Венгрия их блокирует, но до заблокировки дело не дойдет, потому что начинается торг», - сказал Штир.
Он также прокомментировал согласие Венгрии снять вето на предоставление Украине €50 млрд на четырехлетний срок на определенных условиях. По словам Штира, украинский вопрос является «картой в руках венгерской дипломатии».
«Венгрия достигла 50% своих целей. Венгрия высказывала свое мнение, что не так думает об этом обо всем, чтобы помощь выделяли, но без нее. Это была принципиальная сторона вопроса. Другая сторона – денежная. Украинский вопрос – это карта в руках венгерской дипломатии. Это политическая игра, торг. Мы уже получили €10 млрд из €32 млрд европейских денег. Есть шанс, что еще приблизительно €6 млрд получим… Это уже половина того, что мы должны были получить. Это обмен. Венгрия не просто так это делает и блокирует», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия согласилась снять вето на предоставление Украине €50 млрд на четырехлетний срок с условием, что на эти цели не будут потрачены замороженные для Будапешта средства. Он объяснил, что Венгрия опасалась отправки Украине «рано или поздно» средств ЕС, «причитающихся венграм», и того, что ресурсы Киеву будут предоставлять «слишком долго и бесконтрольно».
Орбан говорил, что Будапешт добился внедрения механизма контроля, который гарантирует разумное использование средств, а также гарантии, что деньги Венгрии не попадут на Украину. Он подчеркнул, что, таким образом Венгрия не участвует в конфликте на Украине и остается на стороне мира, передает «Радиоточка НСН».
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