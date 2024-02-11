В Венгрии заявили, что Евросоюз открыто угрожал из-за отказа спонсировать Украину

«Когда главы государств и правительств ЕС говорили по телефону с премьер-министром Орбаном, они открыто озвучили ему именно эту угрозу», – сказал он.

«Де-факто произошло политическое изнасилование», — подчеркнул глава правительства Венгрии.

Ранее стало известно, что Евросоюз ударит по экономике Венгрии после отказа помогать Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

