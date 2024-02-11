В Венгрии заявили, что Евросоюз открыто угрожал из-за отказа спонсировать Украину
Лидеры европейских стран открыто угрожали подорвать устойчивость экономики Венгрии в случае отказа одобрить финансирование Украины, сообщает издание Exxpress со ссылкой на советника премьер-министра страны Балажа Орбана.
«Когда главы государств и правительств ЕС говорили по телефону с премьер-министром Орбаном, они открыто озвучили ему именно эту угрозу», – сказал он.
«Де-факто произошло политическое изнасилование», — подчеркнул глава правительства Венгрии.
Ранее стало известно, что Евросоюз ударит по экономике Венгрии после отказа помогать Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru