Сийярто: Венгрия никогда не будет участвовать в поставках оружия Киеву

Как отметил министр, Венгрия выдвинула ряд предварительных условий при переговорах с Евросоюзом по поводу выделения Киеву €50 млрд макрофинансовой помощи. Будапешт прежде всего подчеркнул, что эти средства «не должны покрывать никакие поставки оружия». По словам Сийярто, венгерская сторона считает, что поставки вооружений продлят конфликт и увеличат число погибших и разрушений.

Глава МИД республики также указал на необходимость механизма контроля ЕС за тем, как тратятся выделяемые Украине деньги, чтобы избежать их использования не по назначению.

«Поэтому мы договорились о механизме обзора, в котором будет представлен совет ... Таким образом, совет будет иметь возможность ежегодно давать рекомендации в случае необходимости Европейской комиссии», — подчеркнул Сийярто.

Министр добавил, что предварительные условия Венгрии были удовлетворены.

