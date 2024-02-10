Сийярто: Венгрия никогда не будет участвовать в поставках оружия Киеву
Венгрия не участвовала ни в каких действиях, связанных с поставками оружия Украине, и не будет принимать участие в них. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью РИА Новости.
Как отметил министр, Венгрия выдвинула ряд предварительных условий при переговорах с Евросоюзом по поводу выделения Киеву €50 млрд макрофинансовой помощи. Будапешт прежде всего подчеркнул, что эти средства «не должны покрывать никакие поставки оружия». По словам Сийярто, венгерская сторона считает, что поставки вооружений продлят конфликт и увеличат число погибших и разрушений.
Глава МИД республики также указал на необходимость механизма контроля ЕС за тем, как тратятся выделяемые Украине деньги, чтобы избежать их использования не по назначению.
«Поэтому мы договорились о механизме обзора, в котором будет представлен совет ... Таким образом, совет будет иметь возможность ежегодно давать рекомендации в случае необходимости Европейской комиссии», — подчеркнул Сийярто.
Министр добавил, что предварительные условия Венгрии были удовлетворены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru