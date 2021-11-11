Зеленский заявил о российских войсках у границы Украины
Российские войска перемещаются вдоль границы Украины, пытаясь оказать психологическое давление на страну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Со стороны РФ мы слышим упреки, что именно Украина затягивает мирный процесс и срывает встречи в "нормандском формате". Теперь мир четко видит: кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тысяч военных на нашей границе», — заявил глава государства в видеообращении, опубликованном в его официальном Telegram-канале.
Зеленский подчеркнул, что такое поведение «соседа» «не удивляет и не пугает» Киев, сообщает Ura.ru.
Ранее в Пентагоне заявили о «необычной» активности российских войск рядом с украинскими границами. В Кремле опровергли сообщения о переброске российской военной техники к границам Украины. В то же время в украинском Минобороны заявили, что информация о стягивании войск РФ к границе не соответствует действительности, пишет «Свободная пресса».
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