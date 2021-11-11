Зеленский заявил о российских войсках у границы Украины

«Со стороны РФ мы слышим упреки, что именно Украина затягивает мирный процесс и срывает встречи в "нормандском формате". Теперь мир четко видит: кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тысяч военных на нашей границе», — заявил глава государства в видеообращении, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что такое поведение «соседа» «не удивляет и не пугает» Киев, сообщает Ura.ru.

Ранее в Пентагоне заявили о «необычной» активности российских войск рядом с украинскими границами. В Кремле опровергли сообщения о переброске российской военной техники к границам Украины. В то же время в украинском Минобороны заявили, что информация о стягивании войск РФ к границе не соответствует действительности, пишет «Свободная пресса».

