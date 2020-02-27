Аксёнов поздравил «вежливых людей» с Днём сил специальных операций

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил «вежливых людей» с Днём сил специальных операций. На своей странице в Facebook он написал, что они сыграли ключевую роль в обеспечении безопасности крымчан во время событий Крымской весны, передает КИА.

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По его словам, именно бойцы ССО в 2014 году помогли провести исторический референдум о воссоединении Крыма с Россией.

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ФОТО: Facebook Сергея Аксёнова
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