«Не все бандеровцы»: Наталья Поклонская призвала помогать простым украинцам

Экс-депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма и зампред Россотрудничества Наталья Поклонская в интервью журналистке Екатерине Гордеевой на YouTube-канале «Скажи Гордеевой» призвала россиян помогать рядовым украинцам, которые сейчас ощущают необходимость в самых базовых вещах, лекарствах и продуктах.

Поклонская напомнила, что далеко не все жители Украины являются националистами, и заявила о гуманизме и помощи лишившимся всего людям. Она также отметила, что ей нельзя встречаться с украинцами лично, поэтому помощь она передает через других людей.

«Я призываю людей к человечности. Это, то что я могу делать на своем уровне: поехать и передать людям лекарства, как угодно. Им нельзя со мной встречаться, чтобы не увидели – я передаю через других людей. Сейчас я делаю это как представитель Россотрудничества. Но мне никто не давал таких указаний, я сама проявляю инициативу. В Фонд доктора Лизы приходила девушка, приносила ящик с детским питанием – для людей в Украину… Вот так надо поступать! Просто людей поддерживать… там не все бандеровцы, там люди. Им надо помогать, хотя бы сказать доброе слово», - рассказала экс-прокурор.

Экс-депутат также рассказал о своем отношении к Украине, отметив, что это страна остается ее родиной, несмотря на принятие российского гражданства и отказ от украинского.

