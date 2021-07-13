Зеленский оценил статью Путина об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за отсутствия времени пока не прочитал всю статью своего российского коллеги Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», сообщает ТАСС.

Украинский лидер отметил, что обязательно прочитает работу президента России и подумает над ответом. Он добавил, что мог бы обсудить текст при личной встрече с Путиным, а также дать ему много материала для другой статьи про Украину.

Зеленский добавил, что ему приятно, что российский лидер знает украинский язык и поддержал решение опубликовать на нём статью Путина.

Ранее на сайте Кремля была опубликована статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», сообщает RT. В своей работе президент России объяснил, почему считает русских и украинцев одним народом.