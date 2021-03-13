Депутат Госдумы от Крыма призвал Украину «не выдумывать небылицы» о полуострове

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет призвал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу «не выдумывать небылицы» о закрытости Крыма.

Пафосно и безрезультатно: в Госдуме оценили призыв Украины «открыть доступ» в Крым

Ранее глава украинского МИД в ходе неформального заседания Совета безопасности ООН призвал Россию не политизировать ситуацию с полуостровом и открыть доступ в Крым согласно принципам международного гуманитарного права.

«Граждане из различных стран мира, в том числе известные политики и депутаты, неоднократно приезжали в российский Крым. Ни у кого проблем не было и нет. Поэтому не стоит выдумывать небылицы», — рассказал Шеремет в беседе с РИА Новости.

Парламентарий добавил, что Кулеба может посетить Крым, обратившись в МИД России и согласовав свой визит.

«Это куда более простой способ, чем нагло врать международной общественности», — заявил депутат.

Кроме того, Шеремет считает, что сама Украина пытается закрыть доступ в Крым для своих и иностранных граждан, вводя санкции и запугивая уголовными делами.

Ранее Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал слова Кулебы о Крыме «пафосными» и «безрезультатными», заметив, что украинский министр исказил информацию о ситуации в регионе.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ГосдумаУкраинаКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры