Депутат Госдумы от Крыма призвал Украину «не выдумывать небылицы» о полуострове

Ранее глава украинского МИД в ходе неформального заседания Совета безопасности ООН призвал Россию не политизировать ситуацию с полуостровом и открыть доступ в Крым согласно принципам международного гуманитарного права.

«Граждане из различных стран мира, в том числе известные политики и депутаты, неоднократно приезжали в российский Крым. Ни у кого проблем не было и нет. Поэтому не стоит выдумывать небылицы», — рассказал Шеремет в беседе с РИА Новости.

Парламентарий добавил, что Кулеба может посетить Крым, обратившись в МИД России и согласовав свой визит.

«Это куда более простой способ, чем нагло врать международной общественности», — заявил депутат.

Кроме того, Шеремет считает, что сама Украина пытается закрыть доступ в Крым для своих и иностранных граждан, вводя санкции и запугивая уголовными делами.

Ранее Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал слова Кулебы о Крыме «пафосными» и «безрезультатными», заметив, что украинский министр исказил информацию о ситуации в регионе.



