Депутат Госдумы от Крыма призвал Украину «не выдумывать небылицы» о полуострове
Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет призвал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу «не выдумывать небылицы» о закрытости Крыма.
Ранее глава украинского МИД в ходе неформального заседания Совета безопасности ООН призвал Россию не политизировать ситуацию с полуостровом и открыть доступ в Крым согласно принципам международного гуманитарного права.
«Граждане из различных стран мира, в том числе известные политики и депутаты, неоднократно приезжали в российский Крым. Ни у кого проблем не было и нет. Поэтому не стоит выдумывать небылицы», — рассказал Шеремет в беседе с РИА Новости.
Парламентарий добавил, что Кулеба может посетить Крым, обратившись в МИД России и согласовав свой визит.
«Это куда более простой способ, чем нагло врать международной общественности», — заявил депутат.
Кроме того, Шеремет считает, что сама Украина пытается закрыть доступ в Крым для своих и иностранных граждан, вводя санкции и запугивая уголовными делами.
Ранее Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал слова Кулебы о Крыме «пафосными» и «безрезультатными», заметив, что украинский министр исказил информацию о ситуации в регионе.
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