Экономист допустил, что валютой БРИКС смогут пользоваться все страны
Все страны мира смогут пользоваться валютой БРИКС, сообщил экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев.
«Валюта БРИКС должна быть открытой конфигурацией, как любая другая валюта, которую на бирже любой сможет купить и продать», - пояснил он в беседе с сайтом aif.ru.
Как добавил Беляев, в этом случае любое государство сможет приобрести за свою национальные деньги валюту БРИКС и рассчитаться за товар со страной объединения. При этом влиять на курс этой валюты будут те же факторы, что и в случае с другими мировыми валютами.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что вопрос создания единой валюты объединения не будет рассматриваться на саммите БРИКС в Казани. По его словам, необходимо сначала добиться большей степени интеграции экономик стран, входящих в БРИКС, напоминает «Радиоточка НСН».
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