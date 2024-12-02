Пушков считает, что угрозы Трампа ввести пошлины на товары из стран БРИКС нереализуемы

Угрозы победившего на выборах президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из стран БРИКС нереализуемы, сообщил в Telegram сенатор Совфеда Алексей Пушков.

Трамп заявил, что встреча с Трюдо по вопросу пошлин прошла продуктивно

По его словам, американскому политику свойственно делать вид, что он может решить все, однако не всегда эти меры возможно реализовать. Парламентарий указал, что продвигая в своих интересах глобализацию, американские власти в итоге стали зависимыми от нее и от импорта из других стран.

По словам Трампа, у БРИКС не получится создать альтернативную доллару валюту, поскольку Вашингтон отныне не будут «наблюдать за этим со стороны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:БриксДональд ТрампАлексей Пушков

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