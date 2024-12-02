Пушков считает, что угрозы Трампа ввести пошлины на товары из стран БРИКС нереализуемы

По его словам, американскому политику свойственно делать вид, что он может решить все, однако не всегда эти меры возможно реализовать. Парламентарий указал, что продвигая в своих интересах глобализацию, американские власти в итоге стали зависимыми от нее и от импорта из других стран.

По словам Трампа, у БРИКС не получится создать альтернативную доллару валюту, поскольку Вашингтон отныне не будут «наблюдать за этим со стороны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

