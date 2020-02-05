Погребинский: Новое министерство не урегулирует конфликт в Донбассе

«Я не думаю, что от действий этого министерства будет зависеть урегулирование конфликта. Потому как урегулированием занимается президент, Совет национальной безопасности и обороны и в какой-то мере МИД. Это министерство, как я понимаю, должно заниматься внутренними проблемами, вопросами людей, которые выехали оттуда, оставили там свое жилье, а здесь [на Украине] многие из них очень плохо или вовсе не устроены. Также должны заниматься восстановлением жизнеобеспечения этих районов, которые зависят от материковой Украины – вода, электроэнергия. Там много проблем и они регулярно всплывают, они должны этим заниматься. А проблемы реализации Минских соглашений это дело президента и его команды», - сказал Погребинский.

Тем временем министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский рассказал, что власти продолжают работы по созданию и запуску украинского телеканала с трансляцией на «оккупированных территориях».

Ранее и советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН высказал мнение, что в нынешних условиях это министерство не будет иметь никакого реального влияния на республики Донбасса.



