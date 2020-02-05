В ЛНР назвали имитацией политики создание министерства реинтеграции Донбасса

Советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН высказал мнение, что в нынешних условиях это министерство не будет иметь никакого реального влияния на республики Донбасса.

«Это смена вывесок, ничего более. Украина во многих направлениях своей политики занимает имитационную позицию. Им необходимо как-то доказывать, что они хотят урегулирования, достижения мира. Но кроме хотения никаких действий, которые повлияли бы на урегулирование конфликта, в данном случае мы не наблюдаем за те практически девять месяцев, которые Зеленский уже у власти.

Украина уже предпринимала такие шаги по созданию министерства, которое бы курировало наши территории. Никакое министерство никакого влияния на республики Донбасса иметь не будет до тех пор, пока не будут достигнуты существенные договорённости по политическому урегулированию. Сегодня наши территории де-факто находятся вне правового поля Украины и существуют как отдельные государственные образования. Поэтому в данном случае создание такого министерства – сугубо внутренний вопрос Украины. На разрешение конфликта и на выполнение Минских договорённостей это вряд ли как-то подействует», - отметил Мирошник.

Министерство по делам оккупированных территорий функционировало при президенте Петре Порошенко. Оно было образовано объединением двух ведомств по Донбассу и Крыму в 2016 году и просуществовало до формирования нового кабмина при Владимире Зеленском в августе 2019 года. Его работу до последнего времени продолжало Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, которое теперь по поручению Зеленского будет разделено.

