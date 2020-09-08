Погранкомитет Белоруссии рассказал о здоровье Колесниковой

При этом экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала немедленного освобождения своей соратницы. Как подчеркнула в своем телеграм-канале Тихановская, задача Координационного совета - стать платформой для переговоров.

Колесникова – соратница экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, участница Координационного совета оппозиции. В понедельник неизвестные в масках увезли её на автомобиле с надписью «Связь», данных о её местонахождении не было. Родственники обратились в милицию.



