Погранкомитет Белоруссии рассказал о здоровье Колесниковой

Представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что угрозы здоровью оппозиционерки Марии Колесниковой нет.

Бычковский рассказал РИА Новости, что со здоровьем члена Координационного совета оппозиции «все в порядке». При этом в госпогранконтроле не смогли уточнить, где Колесникова сейчас находится.

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При этом экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала немедленного освобождения своей соратницы. Как подчеркнула в своем телеграм-канале Тихановская, задача Координационного совета - стать платформой для переговоров.

Колесникова – соратница экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, участница Координационного совета оппозиции. В понедельник неизвестные в масках увезли её на автомобиле с надписью «Связь», данных о её местонахождении не было. Родственники обратились в милицию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыБелоруссия
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