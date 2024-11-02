Политик подчеркнул, что сейчас Украиной руководит «нелигитимное лицо» в виде захвативших власть группы людей, которые, по его словам, пытаются удержаться на постах, поскольку боятся за свои жизни.

Также Медведев назвал указы украинского лидера Владимира Зеленского незаконными и отметил, что похищенные деньги на Украине были израсходованы вопреки народной воле.

Ранее Медведев заявил, что при наличии гибкости и готовности западных стран заключить договоры о безопасности с Россией необходимость в специальной военной операции могла бы отпасть. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

