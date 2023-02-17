Подтверждение вовлеченности: в посольстве РФ в США отреагировали на слова Нуланд об ударах по Крыму
США непосредственно вовлечены в конфликт вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Вашингтоне Игоря Гиренко.
Так он прокомментировал заявление заместителя американского госсекретаря Виктории Нуланд. Ранее она заявила, что Вашингтон поддерживает удары Киева по Крыму.
Гиренко отметил, что это говорит о признании того, что администрация Белого дома подпитывает амбиции Украины по нападению на Россию.
Нуланд заявила, что российские военные базы в Крыму являются легитимными целями украинских властей.
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