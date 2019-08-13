Подставлял Зеленского в Минске. В Донбассе объяснили отставку Безсмертного

Президент Украины Владимир Зеленского отправил в отставку представителя страны в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Романа Безсмертного. Последний заявил, что узнал об отставке из сообщений СМИ. По некоторым данным, решение Зеленского связано с высказыванием Безсмертного: после гибели украинских морпехов в Донбассе 6 августа он заявил, что до очередной встречи в Минске украинская сторона сообщит, намерена ли она далее продолжать переговоры.

Советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в интервью НСН заявил, что с Бессмертным было сложно вести переговоры, так как тот вел свою игру.