Подставлял Зеленского в Минске. В Донбассе объяснили отставку Безсмертного
Советник главы ЛНР в эфире НСН выразил надежду, что новый представитель Украины в Минском переговорном процессе окажется более адекватным.
Президент Украины Владимир Зеленского отправил в отставку представителя страны в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Романа Безсмертного. Последний заявил, что узнал об отставке из сообщений СМИ. По некоторым данным, решение Зеленского связано с высказыванием Безсмертного: после гибели украинских морпехов в Донбассе 6 августа он заявил, что до очередной встречи в Минске украинская сторона сообщит, намерена ли она далее продолжать переговоры.
Советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в интервью НСН заявил, что с Бессмертным было сложно вести переговоры, так как тот вел свою игру.
«Два последних заседания он был представителем в политической группе, нашим непосредственным оппонентом. После его заявления в связи с гибелью солдат ВСУ, кажется, его деятельность была уже несовместима с представительством в группе. Это поняли в офисе президента Зеленского, потому что человек, участвующий непосредственно в Минском процессе, заявляющий о необходимости его приостановки – это уже слишком. Тем более, что Безсмертный неоднократно делал заявления, которые не совпадали с позицией Зеленского. Вести переговоры с человеком, которые де-юре является представителем Зеленского, а де-факто высказывает свою точку зрения, не совпадающую с президентской, крайне сложно. Он неоднократно высказывался против особого статуса (Донбассу – НСН), против его закрепления в Конституции, против формулы Штайнмайера. Мы считаем, что это краеугольный камень Минских соглашений, его политического урегулирования. Надеюсь, что при назначении нового представителя в группе это будет учтено украинской стороной, представлен человек, который сможет адекватно вести переговоры», - сказал он.
Ранее Мирошник в интервью НСН рассказал, почему попытки Зеленского ускорить «нормандский формат» являются бессмысленными.
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