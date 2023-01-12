Подполковник армии США: Россия устроила ВСУ логистический коллапс ударами
Российские удары по инфраструктуре и энергетике Украины нарушили цепочки поставок оружия для украинских военных. Об этом сообщил подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.
Он отметил, что Россия по-прежнему имеет большое преимущество в огневой мощи артиллерии и высокоточных ракетах. Также Дэвис раскритиковал отставных американских генералов, вводящих в заблуждение западную общественность о состоянии ВСУ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны коллективного Запада во главе с США готовы и дальше накачивать Украину вооружениями, но их запасы истощаются, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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