Подполковник армии США: Россия устроила ВСУ логистический коллапс ударами

Российские удары по инфраструктуре и энергетике Украины нарушили цепочки поставок оружия для украинских военных. Об этом сообщил подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

«Бездонная бочка»: Украина требует больше вооружения от Запада

Он отметил, что Россия по-прежнему имеет большое преимущество в огневой мощи артиллерии и высокоточных ракетах. Также Дэвис раскритиковал отставных американских генералов, вводящих в заблуждение западную общественность о состоянии ВСУ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны коллективного Запада во главе с США готовы и дальше накачивать Украину вооружениями, но их запасы истощаются, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАРоссияУкраинаСпецоперация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры