Подполье: В результате удара ВС РФ по ВСУ в Нежине ранены иностранные наемники

Лебедев отметил, что взрывы в Нежине произошли в 01:15, удар был нанесен по общежитию, где дислоцировались артиллеристы ВСУ.

В результате пострадали до десяти иностранных наемников.

Ранее Лебедев рассказал, что по складу ВСУ Украины в Краматорске ДНР был нанесен удар, там находились в том числе дальнобойные украинские ракеты, передает RT.

