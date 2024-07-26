Подполье: В результате удара ВС РФ по ВСУ в Нежине ранены иностранные наемники

Российские военные ударили по пункту дислокации личного состава украинской армии в городе Нежин Черниговской области, пострадали десятки иностранных наемников, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, его слова приводит РИА Новости.

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Лебедев отметил, что взрывы в Нежине произошли в 01:15, удар был нанесен по общежитию, где дислоцировались артиллеристы ВСУ.

В результате пострадали до десяти иностранных наемников.

Ранее Лебедев рассказал, что по складу ВСУ Украины в Краматорске ДНР был нанесен удар, там находились в том числе дальнобойные украинские ракеты, передает RT.

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ФОТО: ТАСС / Минобороны РФ
ТЕГИ:УкраинаВСУВоеннослужащие

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