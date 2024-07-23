Подполье «Дозор»: ВСУ на случай сдачи Одессы заминировали несколько дамб и мостов

Украинские военные на случай сдачи Одессы заминировали некоторые дамбы и мосты в городе, сообщил представитель пророссийского подполья «Дозор». Его слова приводит ТАСС.

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Он уточнил, что ВСУ заминировали несколько городских объектов, дамб и отдельных мостов, подрыв которых может привести к тяжелейшим последствиям для местного населения.

При этом в подполье отметили, что для украинских военных минирование объектов жизнеобеспечения стало обычной практикой. Их не волнует тот факт, что подрыв дамб и мостов приведет к затоплению территорий и гибели людей.

Помимо этого, ВСУ занимают квартиры жителей северной и восточной части Харьковской области и западной части ДНР, передает RT.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:МинированиеОдессаУкраина

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