Подполье «Дозор»: ВСУ на случай сдачи Одессы заминировали несколько дамб и мостов

Он уточнил, что ВСУ заминировали несколько городских объектов, дамб и отдельных мостов, подрыв которых может привести к тяжелейшим последствиям для местного населения.

При этом в подполье отметили, что для украинских военных минирование объектов жизнеобеспечения стало обычной практикой. Их не волнует тот факт, что подрыв дамб и мостов приведет к затоплению территорий и гибели людей.

Помимо этого, ВСУ занимают квартиры жителей северной и восточной части Харьковской области и западной части ДНР, передает RT.

