Подполье «Дозор»: ВСУ на случай сдачи Одессы заминировали несколько дамб и мостов
Украинские военные на случай сдачи Одессы заминировали некоторые дамбы и мосты в городе, сообщил представитель пророссийского подполья «Дозор». Его слова приводит ТАСС.
Он уточнил, что ВСУ заминировали несколько городских объектов, дамб и отдельных мостов, подрыв которых может привести к тяжелейшим последствиям для местного населения.
При этом в подполье отметили, что для украинских военных минирование объектов жизнеобеспечения стало обычной практикой. Их не волнует тот факт, что подрыв дамб и мостов приведет к затоплению территорий и гибели людей.
Помимо этого, ВСУ занимают квартиры жителей северной и восточной части Харьковской области и западной части ДНР, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru