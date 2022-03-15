Подоляк заявил о возможности компромисса в переговорах с РФ
Представитель украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк заявил, что существует возможность компромисса с российской стороной. Об этом сообщает ТАСС.
Между тем, Подоляк отметил, что стороны имеют фундаментальные противоречия. Такое заявление украинский политик сделал по итогам очередного раунда переговоров.
По словам Подоляка, разговоры продолжаться завтра, 16 марта.
Первые переговоры после начала военной операции на Украине состоялись 28 февраля. Четвертый раунд переговоров начался 14 марта.
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