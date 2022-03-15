Турция провела переговоры с Украиной

Турция и Украина провели переговоры. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на главу министра иностранных дел республики Мевлюта Чавушоглу.

Отмечается, что переговоры состоялись тет-а-тет в рамках встречи украинской и российской делегаций в Анкаре.