Турция провела переговоры с Украиной
Турция и Украина провели переговоры. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на главу министра иностранных дел республики Мевлюта Чавушоглу.
Отмечается, что переговоры состоялись тет-а-тет в рамках встречи украинской и российской делегаций в Анкаре.
14 марта состоялся телефонный разговор Мевлюта Чавушоглу и главы МИД России Сергея Лаврова. Они обсудили геополитическую ситуацию, в том числе оказание российскими военными содействия в безопасном возвращении в республику ее граждан.
Ранее глава министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что страна не хочет быть стороной антироссийских санкций и придерживается дипломатических возможностей решения конфликта.
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