Турция провела переговоры с Украиной

Турция и Украина провели переговоры. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на главу министра иностранных дел республики Мевлюта Чавушоглу.

Отмечается, что переговоры состоялись тет-а-тет в рамках встречи украинской и российской делегаций в Анкаре.

«Привести в чувство»: Чем могут помочь переговоры Лаврова и Кулебы в Турции

14 марта состоялся телефонный разговор Мевлюта Чавушоглу и главы МИД России Сергея Лаврова. Они обсудили геополитическую ситуацию, в том числе оказание российскими военными содействия в безопасном возвращении в республику ее граждан.

Ранее глава министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что страна не хочет быть стороной антироссийских санкций и придерживается дипломатических возможностей решения конфликта.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ПереговорыМИДАнкараУкраинаТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры