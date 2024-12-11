Подоляк заявил о готовности Киева к переговорам

Украина действительно готова к переговорам с Россией. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

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По его словам, Киев намерен требовать «справедливых условий, юридическую базу и принуждение» Москвы.

«Простого решения ждать не стоит», - заключил он.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский начал признавать, что Киеву пора приступить к переговорам с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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