Подоляк заявил о готовности Киева к переговорам

«НСН-Кривая линия» После обращения к властям Ивановской области решена полугодовая проблема жителей Тейково с водоснабжением и дорогой Обращение к властям Тверской области и в Минэнерго помогло восстановить энергоснабжение деревень после непогоды Жалобы принимаются в разделе «Кривая линия» на сайте NSN.FM