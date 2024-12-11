Подоляк заявил о готовности Киева к переговорам
11 декабря 202418:27
Украина действительно готова к переговорам с Россией. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
По его словам, Киев намерен требовать «справедливых условий, юридическую базу и принуждение» Москвы.
«Простого решения ждать не стоит», - заключил он.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский начал признавать, что Киеву пора приступить к переговорам с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru