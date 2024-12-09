Зеленский анонсировал создание новой контактной группы для завершения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцом в Киеве объявил о создании новой контактной группы для завершения конфликта, пишет «Европейская правда».

Мерц предложил создать группу из представителей Германии, Франции, Польши и Великобритании, совместно с США, для выработки общего видения. В ответ Зеленский подтвердил, что Киев уже занимается формированием этой группы, в которую также может войти Дания. Первая встреча планируется в декабре.