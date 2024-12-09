Зеленский анонсировал создание новой контактной группы для завершения конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцом в Киеве объявил о создании новой контактной группы для завершения конфликта, пишет «Европейская правда».
Мерц предложил создать группу из представителей Германии, Франции, Польши и Великобритании, совместно с США, для выработки общего видения. В ответ Зеленский подтвердил, что Киев уже занимается формированием этой группы, в которую также может войти Дания. Первая встреча планируется в декабре.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров пояснил, что Киев сейчас собирает перечень ключевых европейских партнеров, которые, вместе с США, будут обеспечивать усиление Украины.
Никифоров добавил, что встреча партнеров в декабре направлена на координацию и выработку единой позиции, чтобы Украина могла оставаться сильной в любых условиях — как на переговорах, так и на поле боя, передает «Радиоточка НСН».
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