Песков заявил, что переговоры по зерновому вопросу продолжаются
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о проходящих в Стамбуле переговорах по зерновому вопросу идёт по линии Минобороны, сообщает РИА Новости.
По его словам, рассказывать о ходе переговорного процесса и его результатах - прерогатива военных.
«Это прерогатива наших военных, сообщения об этом идут по линии наших военных, и в случае если нужно будет объявить результаты переговоров, то военные это сделают. Пока, насколько мы понимаем, продолжается работа», - заключил представитель Кремля.
Ранее в Минобороны Турции заявили, что в рамках переговоров по зерну, которые прошли в Стамбуле, стороны договорились обеспечить совместный контроль по экспорту зерновых культур, сообщает «Свободная пресса».
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