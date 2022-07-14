Песков заявил, что переговоры по зерновому вопросу продолжаются

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о проходящих в Стамбуле переговорах по зерновому вопросу идёт по линии Минобороны, сообщает РИА Новости.

Зеленский отреагировал на переговоры в Турции по зерну

По его словам, рассказывать о ходе переговорного процесса и его результатах - прерогатива военных.

«Это прерогатива наших военных, сообщения об этом идут по линии наших военных, и в случае если нужно будет объявить результаты переговоров, то военные это сделают. Пока, насколько мы понимаем, продолжается работа», - заключил представитель Кремля.

Ранее в Минобороны Турции заявили, что в рамках переговоров по зерну, которые прошли в Стамбуле, стороны договорились обеспечить совместный контроль по экспорту зерновых культур, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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