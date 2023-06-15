Подоляк заявил, что план Украины включает убийство максимального числа россиян
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что у Киева существует только один план, сообщает РИА Новости.
По его словам, это «максимально жёсткое продвижение вперед» и «максимальное убийство россиян».
«После этого мы не можем где-то остановиться и сказать: все, давайте теперь что-то думать и разговаривать», - отметил Подоляк.
Он добавил, что единственный возможный сценарий для Украины — выход на границы 1991 года.
Ранее Подоляк заявил, что в настоящее время переговорный процесс невозможен, Киев не примет мирные инициативы Бразилии, Индонезии и стран Африки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев заявил, что России не нужны ни НАТО, ни Украина в НАТО
- Глава СПЧ Фадеев: Если россияне выступят за смертную казнь, я промолчу
- В Москве мужчина залез на конструкции Крымского моста
- Рогов заявил о фактическом прекращении существования Каховского водохранилища
- Песков рассказал о будущем выступлении Путина на ПМЭФ
- Ребенок умер после отравления в нижегородском детском лагере
- Подоляк заявил, что план Украины включает убийство максимального числа россиян
- Песков: Подоляк в силу должности вряд ли может знать, началось ли контрнаступление
- Глава МАГАТЭ заявил, что воды в пруду для охлаждения Запорожской АЭС достаточно
- Хинштейн заявил, что блокировать YouTube в России ещё рано
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru