Подоляк заявил, что план Украины включает убийство максимального числа россиян

По его словам, это «максимально жёсткое продвижение вперед» и «максимальное убийство россиян».

«После этого мы не можем где-то остановиться и сказать: все, давайте теперь что-то думать и разговаривать», - отметил Подоляк.

Он добавил, что единственный возможный сценарий для Украины — выход на границы 1991 года.

Ранее Подоляк заявил, что в настоящее время переговорный процесс невозможен, Киев не примет мирные инициативы Бразилии, Индонезии и стран Африки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

