В Киеве признали отсутствие окончательного плана контрнаступления
Украина не имеет итогового плана контрнаступления ВСУ, заявил в эфире телеканала «Рада» секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов.
По его словам, варианты развития событий находятся в разработке. Окончательный план еще не утвержден, сообщил он.
Данилов уточнил, что Киев будет принимать решения в зависимости от обстоятельств.
По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», Украина планировала начать контрнаступление 9 мая. Военкоры отметили, что в ближайшие дни ожидают от противника активных действий, передает «Радиоточка НСН».
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