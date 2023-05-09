В Киеве признали отсутствие окончательного плана контрнаступления

Украина не имеет итогового плана контрнаступления ВСУ, заявил в эфире телеканала «Рада» секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов.

СМИ: Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ не будет решающим сражением для Украины

По его словам, варианты развития событий находятся в разработке. Окончательный план еще не утвержден, сообщил он.

Данилов уточнил, что Киев будет принимать решения в зависимости от обстоятельств.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», Украина планировала начать контрнаступление 9 мая. Военкоры отметили, что в ближайшие дни ожидают от противника активных действий, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:НаступлениеВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры