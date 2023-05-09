В Киеве признали отсутствие окончательного плана контрнаступления

По его словам, варианты развития событий находятся в разработке. Окончательный план еще не утвержден, сообщил он.

Данилов уточнил, что Киев будет принимать решения в зависимости от обстоятельств.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», Украина планировала начать контрнаступление 9 мая. Военкоры отметили, что в ближайшие дни ожидают от противника активных действий, передает «Радиоточка НСН».

