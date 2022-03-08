Подоляк упрекнул ООН в безответственности

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицательно высказался о действиях ООН. О том, что организация постоянно «прячется в кустах», советник главы офиса президента Украины написал в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил, что охладел к вопросу о членстве Украины в НАТО

Подоляк подчеркнул, что «некоторые страны и развязывают войны, потому что ООН сидит в кустах».

Также глава офиса Зеленского обвинил Организацию Объединенных Наций в высоких зарплатах чиновникам и отсутствии ответственности.

Ранее Подоляк также резко высказался о «бездействии» западных «друзей» Киева.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:ООНУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры