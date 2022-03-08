Подоляк упрекнул ООН в безответственности

Путин подписал закон, содержащий комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса Мизинцев: Киев не контролирует положение дел на Украине Белый дом: президент США Байден объявит о новых санкциях против России ТАСС: компания, которой принадлежат сети ресторанов KFC и Pizza Hut объявила о приостановке инвестиционной деятельности в России