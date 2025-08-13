Подоляк: Украина готова обсуждать любую форму прекращения огня
Украина готова обсуждать прекращение огня, в том числе в воздухе, как первый шаг переговорного процесса. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью газете Corriere della Sera.
По словам политика, Киев готов обсудить этот сценарий в качестве начального этапа для достижения «реалистичных позиций» сторон.
«Любое прекращение огня, особенно всеобъемлющее, - это отправная точка для надлежащего начала переговоров», - подчеркнул Подоляк.
Ранее СМИ сообщили о переданном России американском плане урегулирования на Украине. Документ, предположительно, содержит предложения Вашингтона о прекращении огня, снятии большинства санкций против РФ и фактическом признании «территориальных приобретений» Москвы путем отсрочки вопроса на 49 либо 99 лет, пишет RT.
