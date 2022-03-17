Подоляк рассказал о времени встречи Путина и Зеленского
Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться после подписания мирного договора. Об этом сообщил в интервью изданию Wirtualna Polska советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
По его словам, к организации встречи можно будет приступить, как только договор будет завершен.
Подоляк уточнил, что само подписание договора произойдет «в ближайшие недели». По его словам, согласование спорных пунктов в переговорах по мирному договору «может занять от нескольких дней до полутора недель».
Советник Зеленского добавил, что встреча президентов РФ и Украины может пройти в любой стране за исключением России.
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