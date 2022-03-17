Подоляк рассказал о времени встречи Путина и Зеленского

Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться после подписания мирного договора. Об этом сообщил в интервью изданию Wirtualna Polska советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

По его словам, к организации встречи можно будет приступить, как только договор будет завершен.