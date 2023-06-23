Подоляк раскритиковал Обаму за слова о жителях Крыма

Комментируя высказывания американского политика о том, что в 2014 году в Крыму «была определённая симпатия к идеям, которые представляла Россия», он указал, что подобная позиция привела к тому, что в настоящее время «международного права практически не существует».

«И самое главное, зачем? Может, пора начать признавать критические ошибки, а не придумывать новые оправдания?» - заключил Подоляк.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментируя слова Обамы заявил, что на Западе «время от времени пробиваются рациональные суждения», сообщает RT.

