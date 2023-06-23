Подоляк раскритиковал Обаму за слова о жителях Крыма
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своих соцсетях назвал странными слова экс-президента США Барака Обамы о жителях Крыма.
Комментируя высказывания американского политика о том, что в 2014 году в Крыму «была определённая симпатия к идеям, которые представляла Россия», он указал, что подобная позиция привела к тому, что в настоящее время «международного права практически не существует».
«И самое главное, зачем? Может, пора начать признавать критические ошибки, а не придумывать новые оправдания?» - заключил Подоляк.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментируя слова Обамы заявил, что на Западе «время от времени пробиваются рациональные суждения», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru