«В Крыму было много русскоговорящих и была определенная симпатия к идеям, которые представляла Россия», — признал политик.

По словам Обамы, в парламенте Украины также было «некоторое число» сторонников Москвы, и внутриукраинская политика была «более сложной». Бывший американский президент указал, что экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось привлекать европейцев, которые сопротивлялись и требовали введения санкций в отношении России.

Ранее в США заявили, что Крым является ключевой целью контрнаступления ВСУ. По данным американской администрации, Киев намеревается перерезать сухопутный коридор на полуостров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

