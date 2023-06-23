Обама: Многие русскоговорящие в Крыму хотели присоединения к России
Русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею воссоединения региона с Россией в 2014 году. Об этом заявил экс-президент США Барак Обама в интервью CNN.
«В Крыму было много русскоговорящих и была определенная симпатия к идеям, которые представляла Россия», — признал политик.
По словам Обамы, в парламенте Украины также было «некоторое число» сторонников Москвы, и внутриукраинская политика была «более сложной». Бывший американский президент указал, что экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось привлекать европейцев, которые сопротивлялись и требовали введения санкций в отношении России.
Ранее в США заявили, что Крым является ключевой целью контрнаступления ВСУ. По данным американской администрации, Киев намеревается перерезать сухопутный коридор на полуостров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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