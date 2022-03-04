Подоляк отказался отвечать на вопрос о местонахождении Зеленского

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что Зеленский покинул Украину и сейчас находится в Польше. По информации Володина, депутаты Верховной рады не могут попасть к украинскому лидеру на прием во Львове.

3 марта в Белоруссии в Беловежской пуще прошел вторая встреча делегаций России и Украины. При встрече члены делегаций пожали друг другу руки. По итогам второго раунда переговоров решено организовать гуманитарные коридоры для мирных жителей.

