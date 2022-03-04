Подоляк отказался отвечать на вопрос о местонахождении Зеленского

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отказался отвечать на вопрос о местонахождении президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков заявил, что денацификация Украины остается в планах России

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что Зеленский покинул Украину и сейчас находится в Польше. По информации Володина, депутаты Верховной рады не могут попасть к украинскому лидеру на прием во Львове.

3 марта в Белоруссии в Беловежской пуще прошел вторая встреча делегаций России и Украины. При встрече члены делегаций пожали друг другу руки. По итогам второго раунда переговоров решено организовать гуманитарные коридоры для мирных жителей.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Владимир Зеленский
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