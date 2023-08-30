Подоляк: О мирных переговорах с Россией не может быть и речи

«В данный момент ни о каких переговорах не может быть и речи», — подчеркнул советник.

Как отметил Подоляк, необходимо, чтобы Россия терпела значительные тактические поражения на фронте. По мнению чиновника, это якобы изменит отношение россиян к ситуации. Кроме того, Подоляк в очередной раз озвучил позицию Киева о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова ответить на действительно серьезные предложения по урегулированию конфликта на Украине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

