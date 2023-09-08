Подоляк назвал ООН «фиктивной» организацией

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу «24 канал» заявил, что говорить об ООН или других международных организациях бессмысленно, так как «их не существует».

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Он указал, что украинский лидер «выступит и на Генассамблее, и на Совбезе ООН», однако изменения позиции организации по конфликту на Украине не стоит.

«ООН - это большая информационная площадка... но это абсолютно фиктивная организация, которая будет продолжать собирать соответствующие взносы», - сказал Подоляк, добавив, что Зеленский «использует это как площадку, чтобы ещё раз привлечь внимание» к конфликту.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал не возлагать ответственность на организацию за якобы неспособность завершить российско-украинское противостояние, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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