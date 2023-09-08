Подоляк назвал ООН «фиктивной» организацией
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу «24 канал» заявил, что говорить об ООН или других международных организациях бессмысленно, так как «их не существует».
Он указал, что украинский лидер «выступит и на Генассамблее, и на Совбезе ООН», однако изменения позиции организации по конфликту на Украине не стоит.
«ООН - это большая информационная площадка... но это абсолютно фиктивная организация, которая будет продолжать собирать соответствующие взносы», - сказал Подоляк, добавив, что Зеленский «использует это как площадку, чтобы ещё раз привлечь внимание» к конфликту.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал не возлагать ответственность на организацию за якобы неспособность завершить российско-украинское противостояние, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин подарил икону Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю
- Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев
- Подоляк назвал ООН «фиктивной» организацией
- Гутерриш призвал не винить ООН в продолжении конфликта на Украине
- Кабмин упростил выдачу справок о гибели или пропаже без вести участников СВО
- Посол Армении вызван в МИД России
- Сбитый беспилотник повредил здание железнодорожного вокзала в Брянске
- Более 12 тысяч свиней уничтожат на Кубани из-за африканской чумы
- Власти США изъяли 980 тысяч баррелей контрабандной нефти из Ирана
- На Украине арестовали активы Коломойского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru