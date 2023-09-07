Зампостпреда США при ООН Вуд заявил, что ситуация на Украине не улучшается
7 сентября 202318:50
Заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Роберт Вуд высказался о ситуации на Украине.
По его словам, сейчас ситуация на Украине плохая и не улучшается.
Вуд также призвал страны Запада продолжить оказывать давление на Россию.
Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявлял, что российско-украинский конфликт завершится на условиях России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru