«Много смертей за мелочь»: Маск раскритиковал контрнаступление ВСУ
Украина потеряла слишком много людей, но приобрела крайне мало территорий в ходе контрнаступления ВСУ. Об этом заявил глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в соцсети X.
Миллиардер ответил на серию публикаций бизнесмена Дэвида Сакса, который высказал мнение, что контрнаступление Киева не достигает «ни одной из изначально заявленных целей». В частности, Сакс опубликовал карту, подчеркнув, что на ней едва можно увидеть «незначительные украинские территориальные успехи», пишет RT.
«Так много смертей за такую мелочь», — прокомментировал Маск.
Ранее адмирал США, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Киев терпит неудачу в контрнаступлении из-за сложностей на поле боя, где заложено «огромное количество мин», пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru