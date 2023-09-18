«Много смертей за мелочь»: Маск раскритиковал контрнаступление ВСУ

Миллиардер ответил на серию публикаций бизнесмена Дэвида Сакса, который высказал мнение, что контрнаступление Киева не достигает «ни одной из изначально заявленных целей». В частности, Сакс опубликовал карту, подчеркнув, что на ней едва можно увидеть «незначительные украинские территориальные успехи», пишет RT.

«Так много смертей за такую мелочь», — прокомментировал Маск.

Ранее адмирал США, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Киев терпит неудачу в контрнаступлении из-за сложностей на поле боя, где заложено «огромное количество мин», пишет Ura.ru.

