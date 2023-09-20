Fox News: Киев не получит ракеты ATACMS в обозримом будущем
Украине в ближайшее время не стоит рассчитывать на получение американских ракетных комплексов ATACMS, сообщил корреспондент телеканала Fox News Лукас Топлинсон со ссылкой на источники в Пентагоне.
«Украина в обозримом будущем не получит ATACMS - тактические баллистические ракеты дальностью 190 миль», - написал журналист на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
В четверг президент США Джо Байден встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме. Вашингтон готовит для Киева новый пакет военной помощи.
По информации издания Foreign Policy, все ведомства Соединенных Штатов согласовали передачу Украине ATACMS. Окончательное решение примет президент Байден, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru