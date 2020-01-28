Подмосковный губернатор подписал рекомендацию о помиловании израильтянки Иссахар
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил заключение региональной комиссии по помилованию, рекомендовавшей помиловать израильтянку Нааму Иссахар. Об этом сообщает во вторник «Интерфакс» со ссылкой на аппарат главы региона.
Документ передадут в управление президента по конституционным правам граждан, откуда рекомендацию передадут на подпись Владимиру Путину.
Гражданку Израиля и США Нааму Иссахар задержали в аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года. Она летела из Дели в Тель-Авив через Москву. У девушки нашли в рюкзаке гашиш. Суд в России назначил Иссахар 7,5 года колонии за хранение и контрабанду наркотика.
Помиловать Иссахар просили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и мать осужденной. Сама Иссахар подала прошение о помиловании в минувшие выходные, частично признав вину.
Как рассказала уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, Иссахар в своем ходатайстве объяснила, что перевозила наркотики без злого умысла – для личного пользования, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».
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