Подмосковный губернатор подписал рекомендацию о помиловании израильтянки Иссахар

Документ передадут в управление президента по конституционным правам граждан, откуда рекомендацию передадут на подпись Владимиру Путину.

Гражданку Израиля и США Нааму Иссахар задержали в аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года. Она летела из Дели в Тель-Авив через Москву. У девушки нашли в рюкзаке гашиш. Суд в России назначил Иссахар 7,5 года колонии за хранение и контрабанду наркотика.

Помиловать Иссахар просили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и мать осужденной. Сама Иссахар подала прошение о помиловании в минувшие выходные, частично признав вину.

Как рассказала уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, Иссахар в своем ходатайстве объяснила, что перевозила наркотики без злого умысла – для личного пользования, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».

