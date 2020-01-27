Комиссия Подмосковья одобрила помилование израильтянки Иссахар

Комиссия по вопросам помилования на территории Московской области решила поддержать прошение об амнистии израильтянки Наамы Иссахар. Об этом сообщала ТАСС заместитель главы комиссии, уполномоченный по правам человека в регионе Екатерина Семёнова.

В своём ходатайстве Иссахар частично признала вину в провозе наркотических средств исключительно для личного пользования. Она отвергает какой-либо умысел на контрабанду в Россию.

Все члены комиссии без исключения поставили свои подписи под протоколом о прошении помилования. Завтра документ должен поступить на утверждение главе Московской области Андрею Воробьёву. Ранее помиловать Иссахар попросила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

25-летнюю гражданку Израиля и США задержали в апреле прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево почти с 10 граммами гашиша. Девушка направлялась из Индии в Тель-Авив с пересадкой в московском аэропорту. Суд в Московской области приговорил Иссахар к 7,5 годам колонии.

