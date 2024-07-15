Президент Грузии обратилась в суд с иском против закона об иноагентах
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась в Конституционный суд. Как пишет ТАСС, об этом заявил парламентский секретарь главы государства Георгий Мсхиладзе.
По его словам, иск грузинского лидера касается «закона о прозрачности иностранного влияния, так называемого российского закона».
«Упомянутый закон не соответствует конституции», - уточнил Мсхиладзе.
Ранее посол Евросоюза Павел Герчинский заявил, что из-за принятого в стране закона о прозрачности иностранного влияния было принято решение приостановить интеграцию Грузии в сообщество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru