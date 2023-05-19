Собянин будет выдвигаться на выборы мэра Москвы от «Единой России»

Отмечается, что от ЛДПР в выборах примет участие Борис Чернышов, от КПРФ — Леонид Зюганов, от партии «Справедливая Россия — За правду» — Дмитрий Гусев, от партии «Новые люди» — вероятно, Владислав Даванков.

Кандидат на пост мэра Москвы от КПРФ Леонид Зюганов прославился лишь фамилией своего деда, шансы на то, чтобы составить серьезную конкуренцию другим кандидатам, у него невелики. Об этом «Радиоточке НСН» заявил президент холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко.

