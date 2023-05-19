Собянин будет выдвигаться на выборы мэра Москвы от «Единой России»

Мэр Москвы Сергей Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы от партии «Единая Россия», сообщила замруководителя исполкома московского отделения ЕР, начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Ирина Елиферова, передает РИА Новости.

На двух предыдущих выборах Собянин баллотировался как самовыдвиженец. Конкуренцию в 2023 году ему составят только кандидаты от системной оппозиции, пишут СМИ.

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Отмечается, что от ЛДПР в выборах примет участие Борис Чернышов, от КПРФ — Леонид Зюганов, от партии «Справедливая Россия — За правду» — Дмитрий Гусев, от партии «Новые люди» — вероятно, Владислав Даванков.

Кандидат на пост мэра Москвы от КПРФ Леонид Зюганов прославился лишь фамилией своего деда, шансы на то, чтобы составить серьезную конкуренцию другим кандидатам, у него невелики. Об этом «Радиоточке НСН» заявил президент холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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