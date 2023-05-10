«Поддержка Эрдогана»: В Турции увидели скрытый смысл газового подарка Москвы
Москва может изменить позицию по долгу Анкары за газ, если действующий президент Турции проиграет выборы, допустил в интервью НСН Икбаль Дюрре.
Решение России отсрочить турецкий долг по газу является свидетельством поддержки Москвой Реджепа Тайипа Эрдогана перед президентскими выборами в этой стране, предположил в интервью НСН турецкий политолог Икбаль Дюрре.
Ранее стало известно, что Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ на сумму $600 млн до 2024 года. По данным Reuters, в рамках соглашения последуют и другие отсрочки для Анкары, которые могут дойти до $4 млрд.
«Это серьезная поддержка нынешних властей Турции со стороны России, тем более, что есть сведения, что помощь в таком формате будет продолжаться и Россия готова еще откладывать долги турецкой стороны. Это может пройти в том случае, если Эрдоган пройдет выборы. В ином случае, если он их не пройдет, позиция России может измениться. Это существенно, потому что сейчас действительно тяжелая экономическая ситуация в стране», - сказал Дюрре.
При этом он объяснил, с чем связаны экономические проблемы Турции.
«Помимо землетрясения проблемы связаны с тем, что уменьшились иностранные вложения в турецкую экономику, особенно со стороны стран Запада. Также в последнее время наблюдается снижение инвестиций из стран Персидского залива. Кроме того, есть ряд факторов внутреннего характера, которые связаны с различными коррупционными схемами. Об этом любят говорить и обвинять власти в том, что коррупционные схемы привели к выводу денег из страны, что играет существенную роль в нынешних экономических проблемах», - заключил собеседник НСН.
14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. В них участвуют четыре кандидата, при этом главными претендентами на победу являются действующий президент, лидер правящей партии «Справедливость и развитие» Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиционного блока «Народный альянс», председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.
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