«Поддержка Эрдогана»: В Турции увидели скрытый смысл газового подарка Москвы

Решение России отсрочить турецкий долг по газу является свидетельством поддержки Москвой Реджепа Тайипа Эрдогана перед президентскими выборами в этой стране, предположил в интервью НСН турецкий политолог Икбаль Дюрре.

Ранее стало известно, что Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ на сумму $600 млн до 2024 года. По данным Reuters, в рамках соглашения последуют и другие отсрочки для Анкары, которые могут дойти до $4 млрд.