СМИ: Турция договорилась с Россией об отсрочке выплат за газ на 600 млн долларов
Россия и Турция достигли договорённости об отсрочке оплаты за газ на 600 млн долларов до 2024 года, сообщает Reuters.
По информации источников агентства, платеж был отложен до следующего года в связи с ростом цен на энергоносители, из-за которого Анкара может получить отсрочку и по другим подобным платежам - всё будет зависеть от динамики цен на энергоносители.
Собеседники Reuters утверждают, что речь идёт об общей сумме равной четырём млрд долларов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт поставкам газа с месторождений Черного моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru