Поддержавший протесты посол Белоруссии в Словакии подал в отставку
Посол Белоруссии в Словакии, бывший помощник белорусского президента Игорь Лещеня написал заявление об отставке. Своё решение дипломат считает логичным, поскольку назначен действующим президентом, но больше не согласен с его политикой, сообщает портал Tut.by.
Лещеня открыто поддержал массовые протесты против результатов выборов, согласно которым Александр Лукашенко был переизбран с 80% голосов. Оппозиция считает, что итоги голосования были сфальсифицированы в пользу действующего главы государства.
Дипломат также заявил, что он в шоке от историй об избиении протестующих силовиками. Лещеня призвал уважать волю народа.
«В Словакии я представляю Беларусь и белорусский народ, который в соответствии с конституцией является единственным источником власти в нашей стране», - цитирует его РИА ФАН.
Комментируя заявление об отставке, посол сослался на МИД, посчитавший, что его публичная гражданская позиция вышла за рамки должностных обязанностей.
Решение об отставке будет принимать президент.
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