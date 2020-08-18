Поддержавший протесты посол Белоруссии в Словакии подал в отставку

Лещеня открыто поддержал массовые протесты против результатов выборов, согласно которым Александр Лукашенко был переизбран с 80% голосов. Оппозиция считает, что итоги голосования были сфальсифицированы в пользу действующего главы государства.

Дипломат также заявил, что он в шоке от историй об избиении протестующих силовиками. Лещеня призвал уважать волю народа.

«В Словакии я представляю Беларусь и белорусский народ, который в соответствии с конституцией является единственным источником власти в нашей стране», - цитирует его РИА ФАН.

Комментируя заявление об отставке, посол сослался на МИД, посчитавший, что его публичная гражданская позиция вышла за рамки должностных обязанностей.

Решение об отставке будет принимать президент.

