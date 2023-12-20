«Под шумок»: Армению предупредили о референдуме по Конституции и досрочных выборах

В Конституции Армении прописано, что любые территориальные изменения страны должны проходить через референдум, 2024 год крайне удобен для этого, отметил в эфире НСН Арман Абовян. 

Армянские власти в 2024 году могут провести референдум об изменениях в Конституции, чтобы полностью решить карабахский вопрос, заявил бывший депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян в интервью НСН. Кроме того, он предположил, что власти «под шумок» могут провести досрочные парламентские выборы.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что миротворческий контингент из России «не защитил» мирное население Карабаха. По его словам, защита населения непризнанной республики была заявлена в качестве одной из целей отправки миротворцев в соответствующем решении Федерального собрания РФ. Абовян считает, Пашинян намерено обвиняет Россию в преддверии возможных досрочных выборов.

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«Заявление Пашиняна, скорее всего, было предтечей некоторых политических процессов, которые будут в Армении в 2024 году. Власти обязались документально сдать не только Арцах (Нагорный Карабах - прим. НСН), но и Республику Армения фактически под контроль турецко-азербайджанского тандема, там очень много пунктов. Например, под видом анклавов сдаются стратегические территории Армении. Но что бы они не подписывали, в Конституции Армении прописано, что страна является гарантом безопасности Арцаха и что любые территориальные изменения Армении должны проходить через референдум. Думаю, что власть на фоне яростной русофобии попытается провести референдум об изменениях в Конституции и провести (парламентские – ред. НСН) выборы», - сказал Абовян.

Он отметил, что 2024 год для Армении крайне удобен для того, чтобы реализовать планы по досрочным парламентским выборам и референдуму. Абовян объяснил, что США, Россия и Азербайджан «будут заняты» своими президентскими выборами.

«Если проводить референдум просто так, то они его точно проиграют... А придать ему политический флер, что «ценой вот этого» мы приносим мир и так далее… Есть шаблонный набор обещаний. Очень показательны нападки на российскую сторону в преддверии неформальной встречи 26 декабря глав стран СНГ. 2024 год достаточно удобен с точки зрения политологических процессов: у русских выборы, у азербайджанцев выборы, в США тоже. В 2024 году намечается перелом в украинском направлении, в его восприятии. Все заняты выборами, почему бы под шумок не провести и здесь? Власть яростно отрицает возможность выборов. Но нужно принимать во внимание небывалую активность партийной деятельности правящей партии в регионах», - резюмировал собеседник НСН.

Ожидается, что следующие парламентские выборы в Армении пройдут в 2026 году. В ноябре газета «Грапарак» сообщала, что в Армении активно обсуждается тема досрочных парламентских выборов в 2024 году. По информации издания, этот вопрос изначально поднял непосредственно сам Пашинян, который пригрозил «снова переизбраться».

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Ранее Пашинян заявлял, что Ереван пошел на признание территориальной целостности Азербайджана из-за «бездействия союзников» во время обострения на азербайджанской границе в сентябре 2022 года.

Азербайджан 19 сентября 2023 года начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. В результате действий Азербайджана республику ликвидировали, а регион покинуло большинство армянского населения — более 100 тысяч человек. В ноябре Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан смогли договориться об основных принципах мирного договора, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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