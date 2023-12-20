«Под шумок»: Армению предупредили о референдуме по Конституции и досрочных выборах

Армянские власти в 2024 году могут провести референдум об изменениях в Конституции, чтобы полностью решить карабахский вопрос, заявил бывший депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян в интервью НСН. Кроме того, он предположил, что власти «под шумок» могут провести досрочные парламентские выборы.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что миротворческий контингент из России «не защитил» мирное население Карабаха. По его словам, защита населения непризнанной республики была заявлена в качестве одной из целей отправки миротворцев в соответствующем решении Федерального собрания РФ. Абовян считает, Пашинян намерено обвиняет Россию в преддверии возможных досрочных выборов.