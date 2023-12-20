«Под шумок»: Армению предупредили о референдуме по Конституции и досрочных выборах
В Конституции Армении прописано, что любые территориальные изменения страны должны проходить через референдум, 2024 год крайне удобен для этого, отметил в эфире НСН Арман Абовян.
Армянские власти в 2024 году могут провести референдум об изменениях в Конституции, чтобы полностью решить карабахский вопрос, заявил бывший депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян в интервью НСН. Кроме того, он предположил, что власти «под шумок» могут провести досрочные парламентские выборы.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что миротворческий контингент из России «не защитил» мирное население Карабаха. По его словам, защита населения непризнанной республики была заявлена в качестве одной из целей отправки миротворцев в соответствующем решении Федерального собрания РФ. Абовян считает, Пашинян намерено обвиняет Россию в преддверии возможных досрочных выборов.
«Заявление Пашиняна, скорее всего, было предтечей некоторых политических процессов, которые будут в Армении в 2024 году. Власти обязались документально сдать не только Арцах (Нагорный Карабах - прим. НСН), но и Республику Армения фактически под контроль турецко-азербайджанского тандема, там очень много пунктов. Например, под видом анклавов сдаются стратегические территории Армении. Но что бы они не подписывали, в Конституции Армении прописано, что страна является гарантом безопасности Арцаха и что любые территориальные изменения Армении должны проходить через референдум. Думаю, что власть на фоне яростной русофобии попытается провести референдум об изменениях в Конституции и провести (парламентские – ред. НСН) выборы», - сказал Абовян.
Он отметил, что 2024 год для Армении крайне удобен для того, чтобы реализовать планы по досрочным парламентским выборам и референдуму. Абовян объяснил, что США, Россия и Азербайджан «будут заняты» своими президентскими выборами.
«Если проводить референдум просто так, то они его точно проиграют... А придать ему политический флер, что «ценой вот этого» мы приносим мир и так далее… Есть шаблонный набор обещаний. Очень показательны нападки на российскую сторону в преддверии неформальной встречи 26 декабря глав стран СНГ. 2024 год достаточно удобен с точки зрения политологических процессов: у русских выборы, у азербайджанцев выборы, в США тоже. В 2024 году намечается перелом в украинском направлении, в его восприятии. Все заняты выборами, почему бы под шумок не провести и здесь? Власть яростно отрицает возможность выборов. Но нужно принимать во внимание небывалую активность партийной деятельности правящей партии в регионах», - резюмировал собеседник НСН.
Ожидается, что следующие парламентские выборы в Армении пройдут в 2026 году. В ноябре газета «Грапарак» сообщала, что в Армении активно обсуждается тема досрочных парламентских выборов в 2024 году. По информации издания, этот вопрос изначально поднял непосредственно сам Пашинян, который пригрозил «снова переизбраться».
Ранее Пашинян заявлял, что Ереван пошел на признание территориальной целостности Азербайджана из-за «бездействия союзников» во время обострения на азербайджанской границе в сентябре 2022 года.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. В результате действий Азербайджана республику ликвидировали, а регион покинуло большинство армянского населения — более 100 тысяч человек. В ноябре Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан смогли договориться об основных принципах мирного договора, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Германия намерена конфисковать 720 миллионов евро замороженных активов России
- СМИ: На Западе усомнились, что Россия не нарушает обязательства перед ОПЕК+
- Орбакайте, Агутин и Валерия споют на французском в фильме «Я тебя люблю — Je t'aime»
- СМИ: Минфин не поддержал новый законопроект о похоронном деле
- Команду Virtus.pro сняли с турнира из-за национальности киберспортсменов
- Bridgestone продаст российские активы холдингу S8 Capital
- Новый теннисный центр на северо-западе Москвы примет состязания мирового уровня
- Аэропорт Волгограда снял временные ограничения работы
- СМИ: В ЕС заморозили 28 млрд евро российских и белорусских активов
- «Киевстар» объяснил новый сбой стабилизационными работами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru