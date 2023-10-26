«Давно определился»: Пашинян заменит российские военные базы на западные
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил НСН, что армянский премьер-министр своей антироссийской риторикой добивается расположения Запада.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет последовательно выталкивать российские военные базы, надеясь заменить их на западные, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с НСН.
Накануне Пашинян заявил, что не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике. Он отметил, что Ереван ищет новых партнеров, поскольку Россия «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». При этом, по его словам, на данный момент в Армении не обсуждается вопрос вывода российской базы из страны. Затулин считает, что Пашинян уже все решил и с отношениями с Россией, и с военными базами.
«Пашинян давно определился с позицией по отношению к России. Просто он не сразу афишировал свои подлинные намерения. Он сейчас хочет воспользоваться трагедией в Нагорном Карабахе, возложить ее на Россию. Именно этим он объясняет поворот на Запад. Он думает, что настал благоприятный момент, чтобы рассчитаться с Россией и уйти от союзничества, пригласить в регион другие силы. Он надеется, что его поведение будет оценено на Западе, а Запад поможет удержаться ему у власти», - рассказал он.
Затулин отметил, что Пашинян будет последовательно «выталкивать» российские базы, намекая на требования и желания новых союзников.
«Что касается российской базы, он не видит смысла в этом, но пока не ставит вопрос о ее выводе. Он уже дал понять, что желает уйти от нахождения базы на территории Армении. Он будет выталкивать российскую базу, объясняя это тем, что новые союзники заинтересованы в размещении своей базы, например. Шаг за шагом будет такой сценарий реализовываться», - объяснил депутат.
При этом России следует переосмыслить свою линию поведения в регионе, так как миротворческий контингент скоро превратится в «наблюдательный», что не нужно Москве, добавил Затулин.
«России нужно внимательно посмотреть на собственную линию в этом регионе. Россия, к сожалению, породила сомнения в своей линии – ввела миротворцев, но не стала их активизировать, когда был перекрыт Лачинский коридор. Азербайджан допускал нарушения. Теперь Азербайджан и Армения выталкивают нас из региона. Россия пытается сохранить лицо, сохранить миротворческий контингент. Вопрос, надо ли нам там оставаться. Мы будем просто некими наблюдателями. Или у нас есть воля для активности миротворцев, или смысла в этом нет», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил, что запланированная в конце октября встреча в Брюсселе Пашиняна и Алиева не состоится. Отмена встречи главы правительства Армении Никола Пашиняна и главы Азербайджана Ильхама Алиева случилась из-за того, что Баку не понравилась проармянская политика ряда европейских стран, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передает «Радиоточка НСН».
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