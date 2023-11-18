Пашинян пожаловался, что Армению называют Западным Азербайджаном

«Крайне подозрительно выглядит то, что на официальном уровне в Азербайджане Республику Армения стали называть Западным Азербайджаном. Этому учат в школах и университетах. Нам кажется, что ведется подготовка к развязыванию новой войны, новой военной агрессии против Армении, это является одним из главных препятствий на пути продвижения мирной повестки», - сказал Пашинян.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне после отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна от участия в саммите ОДКБ в Минске предложил главе армянского кабмина серьезно обдумывать шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию.

